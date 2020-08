Neuer Vertrag für United-Talent Williams

Manchester United belohnt die starke Debütsaison von Eigengewächs Brandon Williams mit einem langfristigen Arbeitspapier. Wie die Red Devils verkünden, unterzeichnet 19-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Williams lief in dieser Spielzeit in 17 Pflichtspielen für die Profis auf und konnte jeweils einen Treffer und eine Torvorlage beisteuern.

„Brandon hat eine ausgezeichnete erste Saison hinter sich, deshalb freuen wir uns, dass er einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Dieser neue Vertrag ist ein echter Beweis für seine harte Arbeit und die Fortschritte, die er seit seinem Debüt gemacht hat. Er wird weiterhin jeden Tag im Training lernen, und wir freuen uns darauf, seine Entwicklung in den kommenden Jahren zu beobachten“, kommentiert Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer die Verlängerung.

A breakthrough campaign 👊



Following a fine debut season, Brandon Williams has been rewarded with a new deal 👏#MUFC