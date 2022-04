Vagnoman offen für HSV-Verbleib

Josha Vagnoman könnte dem Hamburger SV ungeachtet des verpassten Aufstiegs erhalten bleiben. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ „drängt er nicht zwingend auf einen Wechsel“ in die Bundesliga. Für Angebote aus dem deutschen Oberhaus hätte der 21-jährige Rechtsverteidiger allerdings nach wie vor ein offenes Ohr.

Nach mehrmonatiger Verletzungspause wegen eines Sehnenrisses absolvierte Vagnoman zuletzt sechs Partien in Folge, davon vier von Beginn an. Ein Umstand, der dem U21-Nationalspieler dem ‚Mopo‘-Bericht zufolge sehr imponieren soll. Aus diesem Grund sei ein Verbleib nicht gänzlich vom Tisch. An den HSV ist Vagnoman noch bis 2024 gebunden. Zuletzt stand eine Ablöse von sechs bis acht Millionen Euro für das Eigengewächs der Rothosen im Raum.