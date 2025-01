Lyon tütet Almada-Deal ein

Olympique Lyon verpflichtet den flexibel einsetzbaren Offensivmann Thiago Almada von Botafogo. Wie die Franzosen bekanntgeben, wird der 23-Jährige bis zum Sommer ausgeliehen. Eine Leihgebühr wird nicht fällig.

Für den quirligen Mittelfeldspieler ist Lyon die erste Station in Europa. Vor seinem Engagement am Zuckerhut war Rechtsfuß in der MLS bei Atlanta United aktiv. Zudem stand er beim WM-Triumph von Argentinien 2022 im Kader der Albiceleste.