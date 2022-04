BVB: Höhere Ablöse für Haaland?

Ob die Ausstiegsklausel im Vertrag von Erling Haaland schriftlich fixiert ist oder ob es sich um eine mündliche Vereinbarung handelt, ist weiterhin ungewiss. Klar ist aber, dass Manchester City den Norweger unbedingt verpflichten will und nicht davor zurückschreckt, die aufgerufenen 75 Millionen Euro zu zahlen.

Die Skyblues sollen sogar bereit sein, die Prämie für Mino Raiola in Höhe von 30 Millionen Euro komplett aus der eigenen Tasche zu zahlen. Und laut ‚90min.com‘ winkt auch Borussia Dortmund eine noch höhere Ablöse als die eingeplanten 75 Millionen Euro.

Citys Ratenplan

Grund dafür ist der Umstand, dass City die Summe gerne in Raten zahlen würde. Einer solchen Zahlungsvereinbarung müsste der BVB aber zustimmen. In Manchester geht man also wohl davon aus, dass man dafür noch ein paar Millionen drauflegen müsste.

Für die Dortmunder geht es nun vor allem darum, schnellstmöglich Planungssicherheit zu bekommen. Die Haaland-Ablöse soll in neue Spieler investiert werden. Sollten es am Ende doch mehr als 75 Millionen Euro werden, wird man sich beim BVB wohl kaum dagegen wehren. Neben City macht sich auch Real Madrid noch Hoffnungen auf den Zuschlag.