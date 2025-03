Slomka hofft auf Schalke-Job

Mirko Slomka plant eine Rückkehr zu Ex-Klub Schalke 04. Laut ‚Bild‘ hofft der 57-Jährige, den Posten von Youri Mulder übernehmen zu können. Der Niederländer fungiert bei den Königsblauen aktuell als Interims-Sportdirektor. Derzeit ist nicht klar, ob Mulder am Saisonende wieder auf seinen Posten im Aufsichtsrat zurückkehrt, den er aktuell ruhen lässt. In diesem Fall würde S04 sich nach einem neuen Mann für die Position umsehen müssen.

Slomka war zwischen 2004 und 2008 erst als Co-Trainer unter Ralf Rangnick und dann als Cheftrainer bei Schalke tätig. Im Dezember stand schon einmal eine Rückkehr in neuer Position zur Debatte. Damals befand sich der gebürtige Hildesheimer in der Endauswahl für den vakanten Posten des Sportvorstands. Die Gelsenkirchener sagten damals jedoch ab, da es Slomka an Erfahrung auf Vorstandsebene fehlt.