Rangnick: Werner ersetzbar

Ralf Rangnick glaubt, dass RB Leipzig einen Abgang von Timo Werner kompensieren könnte. Gegenüber der ‚Mitteldeutschen Zeitung‘ sagt der für Red Bull als Head of Sport and Development Soccer tätige 61-Jährige, der Bundesligist sei „so gut aufgestellt, dass man ihn ersetzen kann.“ Werner erklärte heute in der ‚Bild‘, im Falle eines Wechsels ins Ausland gehen zu wollen. Ein Transfer zum FC Bayern sei kein Thema.

Rangnick ist sich sicher: „Timo wird sich gut überlegen, ob er bei einem anderen Verein die Möglichkeit hat, so regelmäßig zu spielen, wie das hier der Fall ist.“ Und weiter: „Er hat sich nochmal weiterentwickelt, gerade was seine Trefferquote anbetrifft, und könnte unter Julian Nagelsmann und mit seinen Kollegen nochmal einen Sprung machen. Ich würde mich freuen, wenn er bliebe.“ Über die Gerüchte, er könne beim AC Mailand anheuern, sagt Rangnick derweil, bei den Rossoneri gebe es aktuell andere Themen, „als zu überlegen, ob Ralf Rangnick ein Mann für sie wäre – und der AC Mailand etwas für mich.“