Freiburgs Borello wechselt nach Dresden

Dynamo Dresden rüstet weiter für die zweite Bundesliga. Wie die Sachsen offiziell mitteilen, kommt Brandon Borrello vom SC Freiburg. Der 25-Jährige unterschreibt einen bis 2023 gültigen Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger. Über die Ablösemodalitäten vereinbaren beide Klubs Stillschweigen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Offensivmann als Leihspieler für Fortuna Düsseldorf auf 22 Einätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir hatten Brandon Borrello schon seit einiger Zeit auf dem Zettel und freuen uns, ihn nun bei der Sportgemeinschaft begrüßen zu können. Als laufstarker, technisch versierter Mittelfeldspieler, der noch dazu eine gute Intensität im Spiel an den Tag legt, passt er super in unsere Spielphilosophie. Zudem ist er in der Offensive sowohl auf den Außenpositionen als auch im Zentrum variabel einsetzbar“, erläutert Dynamos Sportchef Ralf Becker die Beweggründe für den Transfer.