Plötzliche Wende im Pulisic-Poker | Gülers Zukunft fast geklärt

Vorteil Lyon bei Pulisic

Christian Pulisic war doch schon mit einem Bein beim AC Mailand. Von wegen: Die Rossoneri haben urplötzlich Konkurrenz bekommen und sehen den US-Nationalspieler schon vom Haken gehen. „Lyon konkurriert mit dem AC Mailand“, titelt das Fachmagazin ‚The Athletic‘. Der Traditionsklub aus der Ligue 1 habe ein schriftliches Angebot in Höhe von stolzen 25 Millionen Euro Ablöse eingereicht.

In der Modestadt dürfte den Verantwortlichen die Kinnlade herunterfallen. Die eigene, bisher nur mündlich vorgetragene Offerte pulverisiert OL mit seinem Vorstoß geradezu. 14 Millionen Euro hatten die Rossoneri für Pulisic in Aussicht gestellt und werden nun ordentlich nachbessern müssen. Vorteil Lyon.

Wohin wechselt Güler?

Auch der Poker um Arda Güler wird zur Nervenschlacht. Für den türkischen Jungstar geht es sehr wahrscheinlich von Fenerbahce nach Spanien. Erst schien es auf einen Transfer-Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona hinauszulaufen, bevor dann dem FC Sevilla die besten Chancen nachgesagt wurden. Wenige Tage später kündigte Barça-Präsident Joan Laporta an, den Deal zeitnah abschließen zu wollen.

Jetzt wartet Spanien gespannt auf eine Entscheidung. „Countdown für Arda Güler“, so die heutige Schlagzeile der ‚Sport‘. Der Titel der ‚Mundo Deportivo‘: „Entscheidung steht bevor“. In wenigen Tagen dürfte die Zukunft des 18-jährigen Offensivtalents, ausgestattet mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro, geklärt sein.