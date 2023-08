Bayern-Villa für Kane | Ein Doktor für Pep?

Haus und Hof für Kane

Noch immer schwelt das Thema Harry Kane beim FC Bayern. Selbst die angekündigte Deadline am vergangenen Freitag konnte daran nichts ändern. Beim deutschen Rekordmeister scheint man aber nach wie vor zuversichtlich zu sein, den Torjäger von Tottenham Hotspur verpflichten zu können. Der 30-Jährige bekommt von den Münchnern angeblich eine Luxusvilla spendiert. „Zuversichtliche Bayern wetten Haus auf Harry“, der ‚Sunday Express‘ schreibt von „a very big Haus in the country“.

In Grünwald, am Rande von München, soll das neue Zuhause von Kane liegen. Nachbarn wären dann unter anderem Karl-Heinz Rummenigge oder Leroy Sané. Auch der ‚Mirror‘ titelt: „Bayern hat sein Haus auf Kane gesetzt.“ Der deutsche Rekordmeister würde notfalls bis zum Deadline Day warten, um den Deal noch über die Bühne zu bringen. Schließlich hat man sich jetzt auch noch auf dem Münchner Immobilienmarkt aus dem Fenster gelehnt.

Ein Bachelor für Guardiola?

Pep Guardiola pickt sich bei Verstärkungen für seine Triple-Mannschaft nur das Beste vom Besten heraus. Warum also nicht auch Dr. Dribble? Die Rede ist von Brighton & Hove Albions Senkrechtstarter Kaoru Mitoma. Der ‚Sun‘ zufolge will Manchester City nach dem geglückten Transfer von Josko Gvardiol nun auch die Seagulls plündern und sich Mitoma schnappen. Kein Wunder, der 26-jährige Japaner hat immerhin seine Bachelorarbeit über Dribblings geschrieben.

Auf dem Platz setzt der 26-Jährige seine Abschlussarbeit erfolgreich um. 18 Scorerpunkte sammelte der Linksaußen vergangene Spielzeit. Ein Platz als Mahrez-Nachfolger dürfte ihm damit bei City sicher sein. Guardiola selbst nennt Mitomas Saison „außergewöhnlich“. Der Preis für den Japaner: 58 Millionen Euro.