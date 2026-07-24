Sergio López verlässt den SV Darmstadt 98 nach zwei Jahren und kehrt in seine spanische Heimat zurück. Wie der Zweitligist FC Granada mitteilt, hat sich der Verein mit den Lilien auf einen festen Transfer des 27-Jährigen verständigt. In Andalusien erhält der Außenverteidiger dem Vernehmen nach einen bis 2028 datierten Vertrag.

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Der Spanier war 2024 vom FC Basel nach Darmstadt gewechselt und bestritt seitdem 65 Pflichtspiele. Zuvor hatte der Rechtsfuß für Real Madrid Castilla, die Zweitvertretung der Königlichen, gespielt. Mit Florian Kleinhansl (25) vom 1. FC Kaiserslautern und Christopher Lannert (28) von Arminia Bielefeld wurden bereits zwei neue Außenverteidiger verpflichtet, die López ersetzen können.