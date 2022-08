Milan schnappt sich Thiaw

Der AC Mailand verstärkt seine Defensive mit einem Talent aus der Bundesliga. Wie die Rossoneri offiziell vermelden, kommt Malick Thiaw vom FC Schalke in die Modestadt. Der Innenverteidiger unterschreibt bis 2027 bis bei Milan.

Für das 21-jährige Eigengewächs erhält Schalke dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro Sockelablöse. Samt Bonuszahlungen kann der Betrag in den zweistelligen Millionenbereich steigen.

Schröder kündigt Neuzugang an

Schalkes Spordirektor Rouven Schröder erklärt: „Es war für uns eine schwierige Entscheidung, Malick ziehen zu lassen. Er ist ein Eigengewächs aus der Knappenschmiede, hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und wäre sportlich eine Bereicherung für unseren Kader gewesen. Wir müssen bei allen Entscheidungen immer auch die wirtschaftlichen Aspekte beachten.“

Schröder kündigt an: „Unser Plan sieht es vor, dass wir in der Innenverteidigung noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um den Konkurrenzkampf im Kader maximal hochzuhalten. Wir haben gute Jungs, die Malicks Platz haben wollen und sich einen harten Fight liefern werden. Ich bin zuversichtlich, dass in Kürze noch ein Spieler dazukommen wird.“ Ein Kandidat für Thiaws Nachfolge ist Sepp van den Berg (20) vom FC Liverpool.