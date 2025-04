Musiala verrät seinen Comeback-Plan

Jamal Musiala will zum Start der Klub-WM wieder für den FC Bayern auf dem Feld agieren. „Ich habe am ersten Tag nach meiner Verletzung mit der Arbeit am Comeback begonnen, und so weit läuft alles nach Plan. Ich habe ein großes Ziel: die Klub-WM. Denn dort geht es um viel Prestige, Einnahmen für den Verein und einen neuen, internationalen Titel. Und den wollen wir gewinnen. Ich will in den USA wieder auf dem Platz stehen“, verrät der Ausnahmekönner gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Anfang April hatte sich Musiala einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen, mit dem er unter anderem die Partien im Champions League-Viertelfinale gegen Inter Mailand (1:2; 2:2) verpasste. In München wird der 22-jährige Dribbelkünstler schmerzlich vermisst. Am 15. Juni – dann trifft der deutsche Rekordmeister zum Turnierbeginn auf Auckland City – könnte die Leidenszeit zu Ende gehen.