Gladbach lange ohne Ullrich

Borussia Mönchengladbach erreicht eine schlechte Botschaft. Wie die Fohlen verkünden, fällt Youngster Lukas Ullrich mit einer Schulterverletzung bis zum Jahresende aus. Der 19-Jährige wurde in Berlin bereits erfolgreich operiert.

Ullrich war erst im Sommer von Hertha BSC nach Mönchengladbach gewechselt. In der laufenden Spielzeit stand der linke Außenbahnspieler vermehrt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auf dem Feld. Zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga stehen zu Buche.