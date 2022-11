K.O.-Runde: Diese Gegner drohen Deutschland

Die Gruppe E

Am Donnerstagabend (20 Uhr) wird sich entscheiden, ob die Nationalmannschaft in die Runde der letzten 16 einzieht. Schon jetzt steht fest, dass dies nur als Zweitplatzierter in der Gruppe E möglich sein wird. Der Kampf um den ersten Platz wird zeitgleich zwischen Spanien und Japan entschieden. Der Furia Roja reicht ein Unentschieden, um als Gruppenerster ins Achtelfinale zu kommen. Wenn die Elf von Hansi Flick mit zwei Toren Unterschied gewinnt, benötigt Japan zwingend einen Sieg, um das Ausscheiden zu vermeiden. Gelingt dies, müsste Deutschland sehr hoch gewinnen, um sich noch an Spanien auf Platz zwei vorbeizuschieben. Die Iberer haben aktuell ein Torverhältnis von plus 7.

Das Achtelfinale

Gelingt der Einzug in die K.O.-Runde, trifft Deutschland auf den Sieger der Gruppe F. Dort steht derzeit Kroatien an der Spitze, punktgleich mit Marokko. Einen Zähler weniger auf dem Konto hat Belgien. Kanada kann nach zwei Niederlagen nicht mehr weiterkommen. Der Sieger dieser Gruppe wird kurz vor dem Spiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag ermittelt. Belgien steht gegen Kroatien unter Zugzwang. Wenn Marokko seine Hausaufgaben gegen Kanada macht, muss das Team um Kevin de Bruyne zwingend einen Sieg einfahren, um das Ticket fürs Achtelfinale noch zu buchen. Aus deutscher Sicht ist die Chance nicht gering, dass es im Achtelfinale gegen Marokko geht. Aber auch Kroatien ist möglich. Belgien wird es nur, wenn die Roten Teufel den Vizeweltmeister schlagen und Kanada gleichzeitig nicht gegen Marokko verliert.

Das Viertelfinale

Sollte die deutsche Nationalmannschaft auch das Achtelfinale überstehen, wartet in der Runde der letzten Acht ein Team aus Gruppe G oder H. Genauer gesagt der Sieger der Gruppe H oder der Zweitplatzierte der Gruppe G. Aktuell sieht es stark danach aus, dass in diesem Achtelfinale Portugal spielen wird. Dem Team um Cristiano Ronaldo reicht schon ein Unentschieden gegen Südkorea, um den Gruppensieg perfekt zu machen. In Gruppe G hat die Schweiz gute Chancen auf den zweiten Platz. Serbien kann mit einem Sieg gegen die Eidgenossen aber vorbeiziehen. Kamerun müsste gegen Brasilien punkten, um seine Chancen zu wahren.

Das Halbfinale

Um den Einzug ins Endspiel zu schaffen, müsste Deutschland dann aller Voraussicht nach einen ganz dicken Brocken auf dem Weg räumen. Im Halbfinale droht das Aufeinandertreffen mit den Siegern der Gruppen B und D. England und Frankreich liegen dort aktuell an der Spitze. Aber auch ein Aufeinandertreffen mit Argentinien oder den Niederlanden wäre möglich. Alles Zukunftsmusik – zunächst einmal muss am Donnerstag ein Sieg gegen Costa Rica her.