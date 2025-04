Dreimal BVB: Die CL-Topelf der Viertelfinal-Rückspiele

Spieler des Spieltags: Serhou Guirassy

Es war die Champions League-Saison von Serhou Guirassy. Der Dortmunder Neuzugang zeigte in der Königsklasse regelmäßig Top-Leistungen und krönte diese am Dienstag beim 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona mit einem Dreierpack. Damit steht der Guineer bei überragenden 13 Toren und fünf Assists und führt die Torschützenliste vor Barças Raphinha (zwölf Tore) an. Durch seine Treffer keimte im BVB-Lager nochmal Hoffnung auf, letztlich war die Vier-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel aber zu hoch.

Die FT-Topelf

Der Spielplan

Die Ergebnisse im Überblick

Aston Villa - Benfica Lissabon 3:2 (Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 4:5)

BVB - FC Barcelona 3:1 (Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 3:5)

Real Madrid - FC Arsenal 1:2 (Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 1:5)

Inter Mailand - FC Bayern 2:2 (Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 4:3)