Für Kane: Bayern zu Mega-Ablöse bereit

In den Poker um Harry Kane (29) wird Ende dieser Woche neue Bewegung kommen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe verzichteten auf Bayerns Asienreise, um in Kürze persönlich die nächste Verhandlungsrunde mit den Tottenham-Bossen zu führen.

Klar ist, die bislang gebotenen 80 Millionen Euro plus Boni sind den Spurs noch deutlich zu wenig. Laut ‚Abendzeitung‘ hat Tottenham ein Preisschild von Minimum 100 Millionen Pfund (umgerechnet 117 Millionen Euro) angesetzt hat. Eine ähnliche Größenordnung nannte kürzlich auch die ‚Times‘.

Hernández begründet Bayern-Abschied: „Wollte mich wohler fühlen"

Bayern zahlungswillig

Und beim FC Bayern ist man offenbar bereit, sich dieser Forderung anzunähern. Dem ‚kicker‘ zufolge würden die Münchner, „wenn nötig“, auch mehr als 100 Millionen Euro für Kane zahlen, weil der Stürmer der absolute Wunschspieler des deutschen Rekordmeisters ist.

Eine Einigung scheint also durchaus realistisch. Denkbar wäre, einen Teil der hohen Ablöse als leicht zu erreichende Boni zu vereinbaren. Auch auf der Londoner Seite ist man mittlerweile gewillt, einen Weg zu finden, um einen ablösefreien Kane-Wechsel 2024 zu verhindern.

Erst Kane, dann Walker?

Neben Kane befindet sich auch weiterhin Kyle Walker (33) in der Warteschleife. Der Rechtsverteidiger hat Bayern wie sein Nationalmannschaftskollege die Zusage gegeben, hat aber ebenfalls noch kein grünes Licht von seinem Arbeitgeber.

Laut ‚kicker‘ sollen die Verhandlungen mit Manchester City erst nach den Kane-Gesprächen forciert werden. Zeitdruck verspüre man hier weniger, da die rechte Abwehrseite personell ausreichend besetzt ist. Walker winkt in München ein Zweijahresvertrag plus Option, als mögliche Ablösesumme werden 15 Millionen Euro plus Boni gehandelt.