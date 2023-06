Barça droht neue Transfer-Posse | Mourinho erwartet Bundesliga-Star

Wird Fati zum Ärgernis?

Der Fall Ansu Fati (20) hat das Potenzial, zum Politikum zu werden. „Barça bevorzugt die Trennung“, titelt ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Sonntag. In einem anderen Bericht der Sportzeitung heißt es derweil: „Fati will Barça nicht verlassen“. Hier bildet sich ein Interessenskonflikt ab. Dass sich die Katalanen, wie aus erstgenanntem Artikel hervorgeht, eine Rückkaufoption einräumen lassen wollen, dürfte dem Angreifer selbst nur ein schwacher Trost sein.

Man darf gespannt sein, wie beide Seiten die vertrackte Situation lösen. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass ein Spieler der Blaugrana auf stur schaltet und einen Transfer verweigert. Wir erinnern uns an die Posse des vergangenen Jahres: Mittelfeldspieler Frenkie de Jong (26) sollte an Manchester United verkauft werden, doch der Niederländer ließ sich nicht vom Hof jagen – ein wochenlanges Schmierentheater.

N’Dicka im Anflug

Evan N’Dicka (23) kehrt der Bundesliga den Rücken und bevorzugt la dolce vita. Von der Frankfurter Eintracht geht es über die Alpen auf den Stiefel zur AS Rom. „Auch noch N’Dicka“, steht in großen Lettern auf dem Cover der lokalen Sportzeitung ‚Il Romanista‘. José Mourinho und Co. können sich auf einen verlässlichen Abwehrmann mit reichlich internationaler Erfahrung freuen. Dem Franzosen wiederum dürfte der Spielstil des portugiesischen Startrainers entgegenkommen – eine Win-Win-Situation.