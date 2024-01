Leihe mit Kaufoption: Schalke verpflichtet Churlinov

Der FC Schalke 04 stärkt den Kader für die Rückrunde mit einem Neuzugang. Darko Churlinov wird mindestens bis Saisonende für die Königsblauen auflaufen und beim Versuch helfen, den Traditionsklub wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Schalke sichert sich für den Offensivspieler vom FC Burnley zudem eine Kaufoption, die bei 2,5 Millionen Euro liegen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach langer Auszeit aufgrund einer Blutvergiftung mit anschließenden Rehabilitationsmaßnahmen will Churlinov auf Schalke wieder zu alter Stärke finden. Der 23-jährige Nordmazedonier spielte schon in der Saison 21/22 für die Knappen. Sein letztes Ligaspiel für die Clarets absolvierte er im April des vergangenen Jahres gegen den FC Reading (0:0).

Lese-Tipp

Nach Churlinov: Schalke arbeitet an nächstem Transfer

Sportdirektor Marc Wilmots erklärt: „Darko passt exakt in das Profil, das wir auf einem schwierigen Wintertransfermarkt gesucht haben: Er spielt mutig, sucht das Eins-gegen-Eins und wird uns so unberechenbarer machen. Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert ist, der so auf seine Herausforderung brennt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Churlinov freut sich, „wieder auf Schalke zu sein, nachdem die Verantwortlichen und Fans stets den Kontakt gehalten haben. Auf dem Platz möchte ich dem Verein das nun zurückgeben – am liebsten in Form von Toren, Vorlagen und vor allem Siegen.“