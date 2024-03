Augsburg findet Abnehmer für Winther

Der FC Augsburg hat einen neuen Arbeitgeber für Frederik Winther gefunden. Wie ‚fotbolldirekt.se‘ berichtet, haben sich der schwedische Erstligist Hammarby IF und der Bundesligist auf einen Transfer des 23-Jährigen geeinigt. Rund eine halbe Million Euro werden die Skandinavier an den FCA überweisen. In Schweden ist das Transferfenster noch zwei Tage geöffnet. Die Leihe an Estoril Praia wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen, damit der Wechsel vollzogen werden kann.

Winther wechselte im Januar auf Leihbasis von den Fuggerstädtern zu Estoril Praia. Für die Portugiesen absolvierte der Däne lediglich zwei Spiele. Auch beim FCA hatte Winther nie wirklich den Durchbruch geschafft. Lediglich fünfmal lief der siebenfache dänische U21-Nationalspieler in der Bundesliga auf.