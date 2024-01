Watford feiert Dennis-Rückkehr

Der FC Watford leiht Emmanuel Dennis von Nottingham Forest aus. Auf Social Media verkündet der englische Zweitligist die Rückkehr des Stürmers mit den Worten: „Das Warten hat ein Ende.“ Dennis spielte schon in der Saison 2021/22 für Watford und erzielte dabei zehn Tore in der Premier League.

Den Abstieg verhinderte der Ex-Kölner damit nicht und wechselte anschließend nach Nottingham. Dort kam der Nigerianer nicht zurecht – ebenso wenig wie im ersten Teil der laufenden Saison als Leihspieler in der Türkei bei Basaksehir (acht Spiele, null Tore). In Watford will der 26-Jährige nun zu alter Stärke finden.