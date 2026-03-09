Menü Suche
Bericht: Köln will Steidten

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Tim Steidten steht auf Tribüne @Maxppp

Der 1. FC Köln will offenbar im Management nachlegen. Nach Informationen von ‚Sky‘ versuchen die Geißböcke, Tim Steidten an Bord zu holen. Zur Debatte steht eine Rolle im Vorstand des Bundesligisten. Konkrete Gespräche haben dem Bericht zufolge zwischen den Beteiligten schon stattgefunden.

Demnächst soll es zu einem weiteren Treffen kommen. Angebote aus Saudi-Arabien und aus der Premier League lehnte Steidten offenbar ab. Der gebürtige Bremer war bis Februar 2025 als Technischer Direktor bei West Ham United angestellt. Davor agierte er bei Bayer Leverkusen und Werder Bremen in der sportlichen Leitung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
