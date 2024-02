Bayern-Flirt Redondo vor Überraschungswechsel

Féderico Redondo (21) zieht es offenbar in die MLS. Die spanische ‚as‘ berichtet, dass sich Inter Miami die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers sichert. Der Deal mit dem argentinischen Erstligisten Argentinos Juniors stehe kurz vor dem Abschluss, von einer Ablöse in Höhe von umgerechnet 7,5 Millionen Euro samt Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt machte Redondo Schlagzeilen, weil er mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Der deutsche Rekordmeister, wenn an dem Interesse denn überhaupt etwas dran war, geht nun leer aus. In den Staaten trifft der 21-Jährige unter anderem auf seinen Landsmann Lionel Messi (36). Mittelfristig solle der U-Nationalspieler den spanischen Altmeister Sergio Busquets (35) auf der Sechs beerben.