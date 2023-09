Freiburg: Gregoritsch vor Ausfall?

Michael Gregoritsch könnte dem SC Freiburg unter Umständen für einige Zeit fehlen. Der 29-Jährige musste in der laufenden Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund in der 28. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Zuvor wurde der Österreicher am rechten Knöchel behandelt, Vincenzo Grifo (30) nahm dessen Platz ein.

Ein Ausfall von Gregoritsch wäre für die Breisgauer bitter. In der vergangenen Spielzeit war der Stürmer in 42 Pflichtspielen für die Freiburger an 20 Treffern (15 Tore, fünf Vorlagen) direkt beteiligt.