Champions League terminiert

Die Champions League wird ab dem Vierteifinale im August in Turnierform und ohne Zuschauer in Lissabon fortgesetzt. Starttermin ist der 12. August. Das teilte die UEFA am heutigen Mittwoch offiziell mit. Viertel- und Halbfinale werden ohne Rückspiel ausgetragen, das Finale findet am 23. August statt.

Zuvor stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele aus, unter anderem die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea, die im Hinspiel 3:0 für die Münchner endete. Die Spiele sollen am 7. und 8. August stattfinden, der Austragungsort ist noch offen. Die Europa League wird derweil in Nordrhein-Westfalen ausgespielt: Zwischen dem 5. und 21. August sind Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und Endspielort Köln die Gastgeber.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



Read more ⬇️