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Ginter-Deal nur Formsache?

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Matthias Ginter im Freiburg-Training @Maxppp

Beim SC Freiburg scheint es auf eine Vertragsverlängerung mit Matthias Ginter (32) hinauszulaufen. Ein neuer Deal ist lediglich „eine Frage des Timings“, berichtet die ‚Sport Bild‘. Ginters aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus.

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Bereits im April ließ der 51-fache deutsche Nationalspieler durchblicken, dass er sich ein Karriereende in Freiburg gut vorstellen könne. Gleiches gilt übrigens für Rekordtorschütze Vincenzo Grifo (33). Der ‚Sport Bild‘ sagt der Offensivspieler: „Im Fußball soll man zwar niemals nie sagen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hier meine Karriere zu beenden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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