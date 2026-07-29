Ducksch-Wechsel zum Nulltarif

Die Zeichen bei Birmingham City und Marvin Ducksch stehen auf Trennung. Laut ‚Bild‘ hat sich der 32-jährige Mittelstürmer mit seinem derzeitigen Arbeitgeber darauf geeinigt, dass er den Klub ablösefrei verlassen darf, sollte er einen geeigneten Abnehmer finden. Eigentlich ist sein Vertrag noch bis 2028 gültig.

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Interesse soll es bereits geben. Zum einen aus Deutschland, zum anderen aus der US-amerikanischen Major League Soccer. Orlando City beschäftige sich intensiv mit einer Verpflichtung von Ducksch, heißt es. Der ehemalige Werder-Profi und seine Berater sondieren jedoch momentan noch den Markt.