Bayern - Barça: So seht ihr die Champions League-Partie live

Der FC Bayern München will nach drei Unentschieden in der Bundesliga nun gegen den FC Barcelona in der Champions League wieder dreifach punkten. Zusätzliche Brisanz bietet die Rückkehr von Robert Lewandowski an seine ehemalige Wirkungsstätte. Der polnische Stürmer weiß auch in blaugrana, wo das Tor steht und will auch gegen seinen Ex-Klub keine Gnade walten lassen. Als positives Vorzeichen für die Münchner entpuppt sich unterdessen die Bilanz der vergangenen Spiele gegen die Katalanen: Dabei blieb vor allem der 8:2-Erfolg des Rekordmeisters von vor zwei Jahren im Gedächtnis.

Bayern gegen Barça live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Dienstag, den 13. September statt. Es wird live und exklusiv auf Prime Video zu sehen sein. Die Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann sowie den Experten Matthias Sammer und Kim Kulig beginnt um 20 Uhr. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Barça weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.