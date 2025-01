Chelsea beordert Chalobah zurück

Der FC Chelsea beendet die Leihe von Trevoh Chalobah vorzeitig. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung von Crystal Palace zurückbeordert. Grund dafür sind demzufolge neben den guten Leistungen des Engländers auch die Verletzungssorgen in der Abwehr der Blues sowie der mögliche Abgang von Renato Veiga (21) zu Borussia Dortmund. Bereits am heutigen Mittwoch (20:30 Uhr) muss Palace gegen Leicester City ohne Chalobah auskommen.

Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend des FC Chelsea, wurde in den vergangenen Jahren unter anderem an Huddersfield und den FC Lorient verliehen. Nachdem er zwischenzeitlich zum Stammspieler bei den Londonern aufgestiegen war, wurde er im Sommer erneut verliehen, dieses Mal an Crystal Palace. Für die Eagles absolvierte Chalobah in der laufenden Saison zwölf Premier League-Spiele.