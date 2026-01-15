BVB einig mit Prates

Borussia Dortmund hat die erste größere Hürde für die Verpflichtung von Linksverteidiger-Talent Kauã Prates (17) genommen. Laut ‚Sky‘ besteht inzwischen Einigung mit dem Spieler, der seine Wechselabsicht bereits vor Monaten deutlich gemacht hatte.

Dortmunds erstes Angebot liegt dem Bezahlsender zufolge bei etwas weniger als zehn Millionen Euro, wurde allerdings bereits von Cruzeiro abgelehnt. Der Poker steht jedoch erst am Anfang, sodass sich die Klubs durchaus noch einigen könnten, sofern die Brasilianer nicht auf die 60 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel pochen. In Dortmund könnte Prates den Platz von Almugera Kabar (19) einnehmen. Dessen Winter-Abschied bahnt sich immer deutlicher an.