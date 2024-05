Bericht: Bochum legt sich auf Zeidler fest

Drei Namen wurden beim VfL Bochum zuletzt als mögliche Nachfolger von Heiko Butscher gehandelt: Der beim FC. St Gallen angestellte Chefcoach Peter Zeidler sowie die vereinslosen Enrico Maaßen und André Breitenreiter. Inzwischen ist die Richtung klar.

Nach Informationen der ‚WAZ‘ ist die „Entscheidung pro Zeidler“ gefallen. Der 61-Jährige sei der große Favorit auf den Posten. Dem Bericht zufolge sind lediglich Details zu klären, bis das Engagement unter Dach und Fach gebracht wird. Tütet Bochum den Deal final ein, würde der 1. FC Köln, dem auch Interesse an einer Zusammenarbeit nachgesagt wird, leer ausgehen.

Unklar bleibt derweil noch, wie hoch die Ablöse ausfällt, die der VfL um Sportdirektor Marc Lettau in die Schweiz überweist. Immerhin ist Zeidler noch bis 2027 an den dortigen Erstligisten gebunden. Den Bundesligisten, der dem Abstieg um Haaresbreite entgangen ist, soll er in der kommenden Saison zum Klassenerhalt führen.