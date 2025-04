Nach Hildmann-Entlassung: Münsters Plan fürs Finale

Preußen Münster wird das Saisonfinale mit einer internen Lösung auf der Trainerbank angehen. Der Zweitligist teilt mit, dass er nach der Entlassung von Trainer Sascha Hildmann mit Ex-Schalker Christian Pander als Teamchef, Kieran Schulze-Marmeling als Trainer und Sören Weinfurtner als Co-Trainer die letzten drei Partien der Saison angehen wird. Momentan stehen die Adlerträger auf Rang 17.

„Wir werden jetzt als Team noch enger zusammenrücken und auf Personen aus dem engsten Kreis des Klubs vertrauen. Wir haben in der Konstellation unterschiedliche Fähigkeiten abgebildet, die alle Beteiligten jetzt im Sinne des gemeinsamen Ziels bestmöglich einbringen werden“, so Ole Kittner, Geschäftsführer Sport beim SCP. Der Aufsteiger wartet seit fünf Partien auf einen Sieg, am kommenden Freitag (18:30 Uhr) steht dann erstmals das neue Trio gegen 1. FC Magdeburg an der Seitenlinie.