Ablösefrei im Sommer: Neuer Verteidiger für St. Pauli?

Der FC St. Pauli hat offenbar ein Auge auf Arkadiusz Pyrka geworfen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, erkundigten sich die Kiezkicker nach dem Rechtsverteidiger von Piast Gliwice und sammelten Informationen bezüglich eines möglichen Wechsels im Sommer. Der 22-jährige Pole steht nur noch bis zum Saisonende in Gliwice unter Vertrag und könnte ablösefrei gehen.

Das ist auch der Grund, warum ihm derzeit keine Spielzeit mehr gewährt wird. Bis Dezember verpasste Pyrka keine Minute in der Ekstraklasa, im Jahr 2025 fehlte er allerdings in allen drei bisherigen Partien im Kader. Mit dem Interesse ist St. Pauli allerdings nicht allein. Neben den Hamburgern sollen außerdem ein weiterer Erstligist und einige Zweitligisten aus dem oberen Tabellendrittel am ehemaligen U21-Nationalspieler dran sein.