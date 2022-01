Trotz Coutinho-Abgang: Barça kann Torres nicht registrieren

Der FC Barcelona ist immer noch nicht in der Lage, Winterneuzugang Ferrán Torres für den Spielbetrieb in La Liga zu registrieren. Das bestätigte Geschäftsführer Mateu Alemany am Samstagabend.

Die Leihe von Großverdiener Philippe Coutinho an Aston Villa sei „nicht genug“, um den nötigen finanziellen Spielraum zu schaffen. „Aber wir haben nun weitere Operationen in Arbeit, die dazu dienen, Ferrán registrieren zu können. Die Gespräche laufen.“ Für Torres überweist Barça 55 Millionen Euro Ablöse an Manchester City.