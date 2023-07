Blind vor Medizincheck

Daley Blind (33) wird in Kürze als neuer Spieler des FC Girona vorgestellt. Laut Fabrizio Romano durchläuft der Abwehrspieler am heutigen Freitag die medizinischen Untersuchungen und soll im Anschluss einen Vertrag unterschreiben.

Ende Juni lief Blinds Vertrag beim FC Bayern aus, sodass der Transfer ablösefrei über die Bühne gehen wird. Für den Niederländer wird es die erste Station in La Liga sein. Bisher spielte der Allrounder für Ajax Amsterdam und den FC Groningen in den Niederlanden, für Manchester United in England und für die Bayern.

