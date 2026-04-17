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Bundesliga

BVB: Kovac verkündet Ausfall

von Lukas Hörster
Karim Adeyemi mit Niko Kovac @Maxppp
Hoffenheim BVB

Borussia Dortmund muss im morgigen Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) ohne Karim Adeyemi (24) auskommen. Auf der heutigen Pressekonferenz führte Trainer Niko Kovac „muskuläre Probleme“ als Grund an.

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Die zuletzt noch fraglichen Yan Couto (23) und Serhou Guirassy (30) fahren derweil mit in den Kraichgau. Dort kann der BVB bereits die sichere Qualifikation für die Champions League eintüten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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