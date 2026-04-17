Bundesliga
BVB: Kovac verkündet Ausfall
@Maxppp
Borussia Dortmund muss im morgigen Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) ohne Karim Adeyemi (24) auskommen. Auf der heutigen Pressekonferenz führte Trainer Niko Kovac „muskuläre Probleme“ als Grund an.
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Die zuletzt noch fraglichen Yan Couto (23) und Serhou Guirassy (30) fahren derweil mit in den Kraichgau. Dort kann der BVB bereits die sichere Qualifikation für die Champions League eintüten.
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