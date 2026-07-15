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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel gibt Jakupovic ab

Holstein Kiel verleiht Angreifer Aldin Jakupovic. Der 20-Jährige schließt sich für eine Saison NK Bravo an. Von dort kam Jakupovic vor einem halben Jahr für 400.000 Euro zur KSV.

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2. Bundesliga
Bravo
Holstein
Aldin Jakupović

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2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bravo Logo Bravo
Holstein Logo Holstein Kiel
Aldin Jakupović Aldin Jakupović
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