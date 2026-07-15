2. Bundesliga
Kiel gibt Jakupovic ab
Holstein Kiel verleiht Angreifer Aldin Jakupovic. Der 20-Jährige schließt sich für eine Saison NK Bravo an. Von dort kam Jakupovic vor einem halben Jahr für 400.000 Euro zur KSV.
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Aldin Jakupović wechselt auf Leihbasis zu NK Bravo 🔄— Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) July 15, 2026
Der slowenische Erstligist NK Bravo leiht unseren Stürmer bis zum Ende der Saison 2026/27 aus.
Viel Erfolg und bis bald, Aldin! 💪
Zur Meldung ⏩️ https://t.co/yGbAtlmzMQ
_#KielAhoi pic.twitter.com/mJc8hAB15m
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