Leeds bindet Bamford

Patrick Bamford schwört Leeds United die Treue. Bis 2026 bindet sich der 27-jährige Torjäger an den englischen Erstligisten, für den er in der vergangenen Saison 17 Treffer in 38 Ligapartien beisteuerte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bamford war im Juli 2018 vom FC Middlesbrough zu Leeds gewechselt und erzielte seit seiner Ankunft in West Yorkshire insgesamt 43 Tore in 111 Spielen.