Deutschland - Ungarn: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Das DFB-Team hat den Einzug ins Achtelfinale in der eigenen Hand. Selbst bei einer Niederlage gegen Ungarn und gleichzeitiger Schützenhilfe von Frankreich gegen Portugal ist das Erreichen der K.O.-Phase als einer der vier besten Gruppendritten noch möglich. So weit möchten es Jogi Löw und Co. natürlich nicht kommen lassen. Verzichten muss Deutschland aller Voraussicht nach auf Thomas Müller. Auch Ilkay Gündogan und Lukas Klostermann wackeln noch.

Deutschland gegen Ungarn live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Deutschen und den Ungarn findet am heutigen Mittwoch, den 23. Juni statt. Der Anstoß in der Allianz-Arena in München erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ZDF-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Deutschland und Ungarn weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.