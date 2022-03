Frankfurt beendet Vertrag mit Kaspersky

Eintracht Frankfurt beendet die Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Kaspersky mit sofortiger Wirkung. Wie die Hessen mitteilen, „ist eine auf Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen aufbauende Partnerschaft“ im hochsensiblen Bereich der Cyber-Security-Systeme nicht mehr möglich.

Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Frankfurter, begründet den Schritt: „Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir die Fortsetzung der Partnerschaft mit Kaspersky an Fakten und Haltung festmachen und nicht an Staatsangehörigkeiten. Mit der Warnung des BSI hat sich die Faktenlage und damit das Vertrauen in die Schutzfähigkeit der Produkte und Dienstleistungen von Kaspersky entscheidend verändert.“ Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) äußerte Zweifel an der Zuverlässigkeit des Softwareunternehmens.