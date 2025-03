Mainz: Sano träumt vom Europapokal

Kaishu Sano hat mit Mainz 05 noch große Ziele. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ offenbarte der Sechser, dass er sich bei den Rheinhessen nach einem schwierigen Start komplett angekommen fühlt und sich weiter verbessern möchte: „Es hat etwas gedauert, bis ich mich akklimatisiert habe, das stimmt. Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mir trotzdem weiter das Vertrauen gegeben hat. Die größte Schwierigkeit war das Spieltempo.“ Der Japaner, der vor der Spielzeit von den Kashima Antlers nach Mainz gewechselt war, ist trotzdem seit dem ersten Spieltag unangefochtener Stammspieler beim Bundesligisten.

Sano zeigt sich mit der Entwicklung überaus zufrieden: „Das Wichtigste ist immer der Erfolg des Teams. Deshalb passe ich mich gerne an, übernehme die defensive Rolle und bringe da meine Stärken ein: Gut im Raum stehen, Bälle gewinnen, umschalten. Aber ich muss von meiner Position aus noch mehr nach vorne mitmachen und torgefährlicher werden.“ Aktuell winkt dem vierfachen Nationalspieler mit den Mainzern sogar ein Europapokalplatz. „Sicher, das kann irgendwann ein Ziel sein. Doch die Mannschaft steht auch deshalb so gut in der Tabelle, weil sie immer von Spiel zu Spiel denkt“, so Sano.