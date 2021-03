Mainz: Heidel spricht über seine Rückkehr

Christian Heidel hat über die Veränderungen gesprochen, seitdem er zum zweiten Mal in verantwortlicher Position beim FSV Mainz 05 tätig ist. Im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ sagt der 57-Jährige: „Der Verein hat sich verändert, aber das war klar. Es sind viereinhalb Jahre vergangen, seit ich aus Mainz weggegangen bin. Der Fußball hat sich verändert, Mainz 05 hat sich verändert, ist größer geworden. Das Wesen des Vereins hat sich nicht so sehr verändert. Im Inneren werden die gleichen Werte gelebt. Nach zwei Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich nicht lange weg war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mein Tätigkeitsbereich ist aber ein bisschen anders als früher. Da war ich präsenter in der ersten Reihe, jetzt möchte ich ein wenig mehr im Hintergrund sein. Ich kann meine Arbeit machen, muss meinen Kopf aber nicht mehr jeden Tag in der Zeitung oder auf dem Bildschirm sehen,“ so Heidel weiter. Ende Dezember des vergangenen Jahres kehrte der gebürtige Mainzer als Vorstand für Strategie, Sport und Kommunikation zu den 05ern zurück. Zuvor war er bis 2019 für den FC Schalke 04 tätig.