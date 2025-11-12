Ekstraklasa
Neuer Cheftrainer-Job für Piszczek
1 min.
@Maxppp
Lukasz Piszczek tritt in seiner polnischen Heimat eine neue Aufgabe als Cheftrainer an. Wie der GKS Tychy offiziell mitteilt, übernimmt die BVB-Legende den abstiegsbedrohten Zweitligisten. Der 40-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.
Unter der Anzeige geht's weiter
Klub Piłkarski GKS Tychy @KP_GKSTychy – 13:59
💣Łukasz Piszczek 𝐧𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦 𝐆𝐊𝐒 𝐓𝐲𝐜𝐡𝐲! 💣Bei X ansehen
✍️Wybitny reprezentant 🇵🇱 podpisał z naszym klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego nowymi asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.🔝
🆕Nowy trener 💚🖤❤️ w przeszłości był asystentem Nuriego Sahina w @BlackYellow oraz pierwszym trenerem w LKS Goczałkowice.
ℹ️Link do newsa znajdziecie w komentarzach. ⤵️
✍️Wybitny reprezentant 🇵🇱 podpisał z naszym klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego nowymi asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.🔝
🆕Nowy trener 💚🖤❤️ w przeszłości był asystentem Nuriego Sahina w @BlackYellow oraz pierwszym trenerem w LKS Goczałkowice.
ℹ️Link do newsa znajdziecie w komentarzach. ⤵️
Der ehemalige Rechtsverteidiger war zuletzt bei seinem unterklassigen Heimatklub LKS Goczalkowice tätig und wurde auch mit mehreren polnischen Erstligisten in Verbindung gebracht, entschied sich nun aber für Zweitligist Tychy. Von Sommer 2024 bis Januar 2025 war Piszczek unter Nuri Sahin Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Für die Schwarz-Gelben hatte er zwischen 2010 und 2021 382 Mal die Schuhe geschnürt.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden