Neuer Cheftrainer-Job für Piszczek

Lukasz Piszczek tritt in seiner polnischen Heimat eine neue Aufgabe als Cheftrainer an. Wie der GKS Tychy offiziell mitteilt, übernimmt die BVB-Legende den abstiegsbedrohten Zweitligisten. Der 40-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der ehemalige Rechtsverteidiger war zuletzt bei seinem unterklassigen Heimatklub LKS Goczalkowice tätig und wurde auch mit mehreren polnischen Erstligisten in Verbindung gebracht, entschied sich nun aber für Zweitligist Tychy. Von Sommer 2024 bis Januar 2025 war Piszczek unter Nuri Sahin Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Für die Schwarz-Gelben hatte er zwischen 2010 und 2021 382 Mal die Schuhe geschnürt.