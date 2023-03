Zwei Topklubs locken: Gerät die Brandt-Verlängerung ins Wanken?

Julian Brandt spielt für Borussia Dortmund seit Wochen stark auf und war in 22 Bundesligapartien bereits an zwölf Treffern direkt beteiligt (acht Tore, vier Vorlagen). Der begnadete Techniker steht in der laufenden Saison sinnbildlich für den sportlichen Erfolg des BVB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf die Leistungen von Brandt ist es nur logisch, dass die Dortmunder an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Mitte Februar berichtete ‚Sport1‘, dass die Schwarz-Gelben gerne mit dem gebürtigen Bremer verlängern würden. Sowohl Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic als auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schätzen den Rechtsfuß.

Lese-Tipp

Dreikampf um Southamptons Lavia?

Gegenüber der ‚Bild‘ erklärte Kehl daraufhin: „Die Entwicklung von Julian sehen wir tagtäglich. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht – und darüber freuen wir uns sehr. Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Premier League lauert

Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigen nun jedoch auch der FC Arsenal und Tottenham Hotspur Interesse an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers. Der Boulevardzeitung zufolge wollen beide Topklubs den Rechtsfuß im Sommer „unbedingt auf die Insel locken“. Sowohl mit den Gunners als auch den Spurs wurde der 26-Jährige bereits in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.

Brandt selbst habe bei Vertrauten schon einmal durchblicken lassen, dass ihn ein Wechsel nach England reizen würde. Ob der 39-fache Nationalspieler einen Sommer-Wechsel tatsächlich in Erwägung zieht, bleibt abzuwarten. Zuletzt hieß es, der ehemalige Leverkusener fühle sich an der Strobelallee wohl und wolle seinen 2024 auslaufenden Kontrakt verlängern.