Barça-Präsident: „Wissen, was zu tun ist“

Joan Laporta hat auf die Krise des FC Barcelona reagiert und sich an die Fans gewandt. In einer Videobotschaft ruft der Klub-Präsident zur Unterstützung auf und verspricht: „Wir wissen, was zu tun ist und werden sie (die Probleme, Anm. d. Red.) beheben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Barcelona verlor zuletzt im eigenen Stadion mit 0:3 gegen den FC Bayern und ließ ein mageres 1:1 gegen den FC Granada folgen. Trainer Ronald Koeman steht zur Disposition. Im Sommer verlor Barça mit Lionel Messi (34, Paris St. Germain) seinen besten Spieler.