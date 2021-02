Rijkhoff-Berater über BVB-Wechsel: „Genau der richtige Schritt“

Anfang Februar war es mal wieder soweit, Borussia Dortmund bestätigte die Verpflichtung eines hoffnungsvollen Offensivtalents. Der 16-jährige Mittelstürmer Julian Rijkhoff wechselte für eine geringe Ausbildungsentschädigung von Ajax Amsterdam zum BVB.

Es ist davon auszugehen, dass der niederländische U15-Nationalspieler (fünf Spiele, sieben Tore) nicht nur in Dortmund auf dem Zettel stand. Berater Dick van Burik erklärt in der ‚Bild‘, man sei sich „sicher, dass der Wechsel zum BVB genau der richtige Schritt für Julian ist. Und der Verein hat in den vergangenen Jahren gezeigt, was für ein gutes Umfeld er talentierten Spielern für ihre Entwicklung auf höchstem Niveau bietet.“

Bis Saisonende soll Rijkhoff mit der U17 trainieren, im Sommer dann zur U19 stoßen. Der BVB hat einen klaren Plan mit dem Rechtsfuß, wie van Burik durchblicken lässt: „Sie wussten alles über ihn, ihre Scouting-Abteilung hat einen sehr guten Job gemacht. Wie gut der BVB ihn schon kannte, wie er ihn weiterentwickeln möchte und wie überzeugt er von ihm ist – all das hat auf Julian und seine Eltern großen Eindruck gemacht.“