Leipzig: Bestes Blatt bei Brobbey

Es gibt kaum einen Klub, der Brian Brobbey keine Avancen macht. Nach FT-Infos haben aus der Bundesliga unter anderem der FC Bayern, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig ihre Fühler nach dem Nachwuchsstürmer ausgestreckt. Der ‚Telegraaf‘ berichtete gestern Abend gar von einem „lukrativen Angebot“ aus Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT kann diese Information bestätigen und weiß, dass die Sachsen tatsächlich aktuell vorne liegen im Poker um Brobbey. Berater Mino Raiola ist auf der Suche nach einem Verein, bei dem sein Klient viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann, damit er zügig die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen kann. Das Angebot zur Verlängerung bei Ajax Amsterdam wurde abgelehnt.

Lukaku in klein

In Leipzig sieht Raiola den optimalen Nährboden für den Durchbruch des 19-jährigen Sturmtanks. Der Bundesligist hat schon häufig nachgewiesen, dass er junge Spieler auf das nächste Level heben kann. Zudem ist die Konkurrenz im Sturmzentrum von RB derzeit überschaubar.

Hinsichtlich seiner Anlagen wird Brobbey häufig mit Romelu Lukaku verglichen. Der Ajax-Youngster ist zwar nur 1,80 Meter groß, aber ein echtes Kraftpaket. Die enorme Dynamik ist kaum zu verteidigen. In 84 Minuten in der Eredivisie, verteilt auf fünf Einsätze, war Brobbey bereits an drei Toren direkt beteiligt. In Leipzig reibt man sich zurecht die Hände.