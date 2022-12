DFB: Weiteres Gespräch mit Bobic

Die Gerüchte, Fredi Bobic könnte die Nachfolge von Manager Oliver Bierhoff antreten, werden heißer. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der DFB schon Kontakt zum 51-Jährigen aufgenommen, ein weiteres Gespräch sei geplant. Bobic soll der Aufgabe offen gegenüberstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2024 ist Bobic derzeit noch als Geschäftsführer Sport an Hertha BSC gebunden. Gestern sagte er: „Hypothetisch kannst du dir im Fußball vieles vorstellen und kannst nie was ausschließen. Du weißt nie, was passiert. Ich war nicht erpicht, dass mein Name fällt. Einerseits eine Ehre, aber ich bin nicht auf der Suche nach einem Job.“

Lese-Tipp

Hertha: Boëtius träumt von England