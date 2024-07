Bochum an Barkok dran

Aymen Barkok steht auf der Einkaufsliste des VfL Bochum. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ hat der Bundesligist die Fühler nach dem Mittelfeldspieler von Mainz 05 ausgestreckt, ein Abschluss zeichne sich bislang aber nicht ab.

In der vergangenen Rückrunde war Barkok an Hertha BSC verliehen, zeigte dort allerdings wechselhafte Leistungen. Ein fixer Wechsel kam nicht zustande. Barkoks Vertrag bei den 05ern läuft noch bis 2025, in diesem Sommer könnte man also letztmalig eine nennenswerte Ablöse kassieren.