Leeds: Nächstes Barça-Treffen wegen Raphinha

Der FC Barcelona forciert das Werben um Raphinha von Leeds United. Laut einem Bericht der ‚Sport‘ steht ein weiteres Treffen der beiden Klubs an, um zuletzt stockende Verhandlungen über einen Transfer wieder in Gang zu setzen. Barças Sportdirektor Mateu Alemany soll schon Anfang nächster Woche auf die Insel reisen, heißt es weiter. Doch auch der FC Liverpool hat sich ins Rennen um den technisch versierten Brasilianer eingeschaltet, schreibt der ‚Mirror‘. Raphinha könnte bei den Reds Sadio Mané ersetzen, der vor dem Wechsel zum FC Bayern steht.

Leeds fordert umgerechnet rund 65 Millionen Euro für seinen Schlüsselspieler. Barcelona ist jedoch nur bereit, 40 Millionen für den Wunschspieler zu investieren und versucht nun, zusätzlich Akteure in den Deal mit einzubinden. Einer derjenigen, die im Umkehrschluss an die Elland Road wechseln könnten, ist Innenverteidiger Óscar Mingueza (23). Laut der ‚Sport‘ schätzt Leeds das Barça-Eigengewächs. Liverpool wäre zu Ähnlichem bereit und könnte einen Profi plus eine Ablösesumme in Richtung Leeds versenden.