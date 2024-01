Topklubs abgewehrt: HSV bindet U17-Weltmeister Yalcinkaya

Der Hamburger SV kann langfristig auf sein Toptalent Bilal Yalcinkaya setzen. Wie die Rothosen am heutigen Dienstag offiziell bekanntgeben, hat der 17-jährige Offensivspieler einen langfristigen Profivertrag unterschrieben und sich damit gegen namhafte Klubs aus dem In- und Ausland entschieden. Spätestens mit seinen Auftritten bei der U17-WM in Indonesien hatte Yalcinkaya großes Interesse auf sich gezogen. Nach FT-Informationen bemühte sich unter anderem der spanische Topklub Atlético Madrid um den Youngster, auch Vereine aus der Bundesliga waren dran. Letztendlich aber präferierte Yalcinkaya einen Verbleib in Hamburg und setzt damit auf Kontinuität. Die Einigung erfolgte nach FT-Infos im HSV-Trainingslager im spanischen Sotogrande.

Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa erklärt: „Bilal hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem in den vergangenen Monaten nochmal einen großen Sprung gemacht. Seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft, mit der er zum Titelgewinn beigetragen hat, waren für uns keine Überraschung und sind eine weitere Bestätigung seiner positiven Entwicklung. Trotz seines jungen Alters trainiert er schon seit einer Weile regelmäßig mit unseren Profis. Wir wollen Bilal fördern und fordern – aus diesem Grund war die Vertragsverlängerung nun die logische Konsequenz.“ Yalcinkaya betont: „Ich werde weiterhin hart an mir arbeiten, um eines Tages vor den überragenden Fans im Volksparkstadion aufzulaufen.“